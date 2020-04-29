Группа банка «Открытие»: главные страхи россиян в пандемии коронавируса

Россияне боятся за жизнь и здоровье своих близких сильнее, чем за свое собственное. А «тотальной изоляции» — сильнее, чем заболеть COVID-19, свидетельствуют результаты исследования* страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира обеспокоены 85,5% россиян.

Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2%) — болезнь и/или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. Заболеть или умереть сами боятся почти вдвое меньше -- всего 6,4% опрошенных.

Каждый десятый респондент (10,8%) обеспокоен риском роста цен на продовольствие и товары первой необходимости. 9% опрошенных опасаются, что заболеют их дети. 8,1% — что Россия и мир погрузятся в глобальный кризис. 7,8% — что российская медицина окажется неспособна оказать помощь заболевшим.

7,6% респондентов выразили недоверие поступающей информации о степени распространения вируса, заболеваемости и смертности в России. 7% боятся, что во время либо по окончании пандемии они останутся без работы и/или дохода.

6,9% опасаются «тотальной изоляции» — введения властями полного запрета на выход из дома. 5,6% — исчезновения лекарств из аптек. 4,8% — пустых полок в магазинах. 4,2% — что лекарство от вируса не появится. 4,1% — оказаться в изоляции в больнице.

3,7% респондентов беспокоят «иные» страхи. Наименьшая доля опрошенных (2,8%) боятся лишиться возможности ездить за рубеж в отпуск и/или встречаться с друзьями и родственниками за границей.

Кошелек или жизнь

Отвечая на вопрос о том, чего россияне боятся сильнее — коронавируса или обвала рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в связи с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения вируса, — относительное большинство респондентов (31,2%) заявили, что сильнее боятся вируса, тогда как обвала рубля / ухудшения экономической ситуации опасаются 16,8% опрошенных.

При этом 28,2% респондентов указали, что обеспокоены распространением вируса и ухудшением экономики в одинаковой степени. Еще 22,4% не боятся ни того, ни другого.

Наибольшая доля россиян, опасающихся распространения коронавируса сильнее, чем ухудшения экономики / обвала рубля, зафиксирована в Бурятии (65,4% против 3,8% считающих главной угрозой ухудшение экономики / обвала рубля), в Псковской (54,3% против 10,9%), Иркутской (45,5% против 13,6%), Ленинградской (50% против 0% и 10% опасающихся одинаково сильно и вируса, и ухудшения экономического положения) и Тюменской (46,9% против 0% и 34,4% опасающихся одинаково сильно и вируса, и ухудшения экономического положения) областях.

Доля россиян, обеспокоенных обвалом рубля / ухудшением экономической ситуации сильнее, чем распространением вируса, наблюдалась в трех регионах: в Санкт-Петербурге (33,3% против 22,2% опасающихся непосредственно вируса), в Москве (32,4% против 18,9%) и в Ставропольском крае (27,7% против 24,6%).

* В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% — в возрасте 50-59 лет и 27,9% — от 60 лет.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. www.rgsl.ru

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.