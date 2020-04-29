В Казани будут судить военнослужащего, который украл с карты знакомой 95 тысяч рублей

Казанский гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего военнослужащего, который украл с карты знакомой 95 тысяч.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 марта 2019 около 15 часов 40 минут бывший военнослужащий части 71435 находился в челнинской пекарне. Он взял у своей знакомой телефон и с помощью мобильного банка украл с ее карты 95 тысяч.

В ходе предварительного следствия гражданин не возместил ущерб, в связи с чем потерпевшая по уголовному делу заявила к нему гражданский иск на сумму 200 000 рублей.

Расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Казанский гарнизонный военный суд.