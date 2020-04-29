Что покажет ТНТ на майские праздники

Впереди самые незабываемые майские праздники, когда вместо шампуров в руках ты будешь вертеть пульт от телевизора, а вместо шашлыков потреблять лучшие шоу и фильмы, которые приготовил для тебя телеканал ТНТ. Машин на улице мало, экологическая обстановка возвращается к норме, так что открой пошире окна и наслаждайся своими майскими не выходя из дома.

1 мая

16:00 — 21:00. Comedy Club Карантин Style. Пять выпусков подряд

Одно из первых комедийных шоу на российском телевидении, которое вышло в эфир в режиме самоизоляции. В апреле 2020 года резиденты Comedy Club доказали, что качество юмора не зависит от способа его доставки, они по-прежнему прикалываются над звездами, показывают миниатюры и шутят на самые злободневные темы. Но только делают это все находясь дома.

22:00. «Comedy Баттл». Второй этап

На протяжение 10-ти сезонов «Comedy Баттл» является лучшей телевизионной площадкой для молодых комиков, которая отлично подходит для всех видов юмора. Здесь выступают с миниатюрами, фокусами, пантомимой, интерактивом, стендапом, музыкальными номерами и многими другими жанрами. Никаких ограничений! Хотя нет, все-таки одно, но важное условие есть: выступление должно быть смешным. И только в этом случае у комика появляется шанс выиграть 5 миллионов рублей.

2 мая

12:00 — 18:00. Ситком «Короче». Все серии первого сезона

Комедия по-быстрому с Борисом Дергачевым в главной роли. Его персонаж — это обычный тридцатилетний парень, живущий вместе с мамой. Его, как и всех ровесников волнуют девушки, работа, друзья, бытовые мелочи и ПРОБЛЕМЫ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА. «Короче» - это две минуты честного юмора, разбавленные каплей абсурда. И ничего лишнего.

18:00. «Горько» и «Горько-2»

Культовая комедия Жоры Крыжовникова, сделавшая его одним из главных режиссеров России и превратившая в звезд актеров Александра Паля, Василия Картукова, Валентину Мазунину, Юлию Александрову и многих других. По сюжету молодожены Наташа и Рома мечтают провести свадьбу по собственному сценарию на берегу моря, но их родители планируют сделать все как положено — в помпезном ресторане с караваями, выкупом и конкурсами. И по нелепому стечению обстоятельств оба сценарию развиваются в одном и том же месте.

3 мая. 12:00 — 21:00. «Солдатки». Все вышедшие выпуски и два премьерных

Совместный проект телеканала ТНТ и Министерства обороны Российской Федерации, первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек найдет любовь в стенах воинской части?

4 мая. 11:00 — 21:00. Война семей. Все серии первого сезона

Главные роли в сериале исполнили Егор Бероев и Александр Робак. Их герои — это Миша и Дима, которые дружат более 40 лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.

5 мая. 13:30 — 21:00. День Ивана Охлобыстина на ТНТ!

Сначала Иван появится в образе загадочного бармена из одноименной комедии и сделает главному герою фильма классическому неудачнику Вадику (Виталий Гогунский) один необычный коктейль, который превратит его в мистера Харизму. Далее Иван превратится в Севастьяна Григорьевича Соловьева в комедии «Соловей-разбойник», где будет вести борьбу с произволом местных властей и бандитами. Кстати, сценарий для этого фильма тоже написал Иван Охлобыстин. Ну а в конце дня Иван Иванович наденете белый халат и будет издеваться над несчастными интернами в образе доктора Быкова.

9 мая

12:00 — 20:00. «Патриот». Все серии первого сезона

Комедия о том, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок. У Сани — честного и доброго солдата будто бы из русских сказок — есть мечта: он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете, и люди в ней жили хорошо.

21:00. «Герой»

Один из самых успешных российских фильмов 2019 года с Александром Петровым в главной роли. Его герой Андрей всю жизнь готовился к работе агента Службы внешней разведки, но когда проект закрыли он так и остался жить в Европе, постепенно забывая о прошлом и налаживая обычную жизнь. Внезапно он узнает, что кто-то решил его убить и тогда Андрей понимает в какую масштабную и беспощадную шпионскую игру он был когда-то втянут.

10 мая

14:00 — 21:00. «Однажды в России»

Коррумпированные чиновники, доктора и пациенты, путешественники и пожарные, да что там перечислять: представители всех мыслимых и немыслимых профессий, все слои и прослойки нашего многоуровневого общества — жители России от 0 до 100 лет. Все они собрались «Однажды в России» не для того, чтобы вспомнить о проблемах, а чтобы просто над ними хорошенько посмеяться. А сразу после «ОВР» два премьерных выпуска реалити-сериала «Солдатки».

11 мая

На ТНТ стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны», в котором Колян Наумов превратится в бойца смешанных единоборств. Накануне премьеры ТНТ покажет подборку из лучших серий прошлого сезона, в котором Коля попробовал себя в качестве спортивного функционера и занимался развитием женской футбольной команды.