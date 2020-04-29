В Казани 35-летнего адвоката обвиняют в мошенничестве и подделке документов.

По версии следствия, в 2018-2019 годы обвиняемый под предлогом оказания бесплатной юридической помощи инвалидам, получил от Министерства юстиции РТ более 532 тысяч рублей. После он подделал ряд документов и под видом оплаты труда и компенсации расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, украл всю выделенную сумму. Юридические услуги при этом мужчина не оказывал.

Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета, ФСБ и МВД Татарстана.

Вину мужчина признал в полном объеме, адвоката отправили под домашний арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.