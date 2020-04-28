Почти 15 тысяч семей в Казани получат бесплатные продуктовые наборы. Известно, что в них войдет

В Казани почти 15 тысяч нуждающихся семей получат бесплатные продуктовые наборы. Об этом рассказали в городской мэрии. Помощь будет оказана по решению Рустама Минниханова. Ранее он обозначил шесть категорий татарстанцев, которым положены такие наборы. Это одиноко проживающие граждане старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума; дети из семей с доходами ниже прожиточного минимума, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов; дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, имеющие в своем составе детей в возрасте старше 8 лет; семьи, находящиеся в социально опасном положении; семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются на безвозмездной основе; дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса.

Известно, что в состав продуктовых наборов войдут гречка, горох, овсяные хлопья, пшеничная мука, макароны, подсолнечное масло, сахарный песок, тушенка, чай, вафли, шоколад. Выдача продуктов начнется в ближайшие дни.

Списки семей из первых пяти категорий составлены и утверждены на основании данных Министерства труда и социальной защиты РТ и Министерства образования РТ. Списки из шестой категории нуждающихся в настоящее время уточняют администрации районов Казани. В связи с этим самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в областях, наиболее пострадавших от кризиса, просят обратиться на горячие линии в районные администрации по следующим телефонам:

+7(843)519-34-47 – Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-3141 – Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 – Кировский и Московский районы;

+7(843)272-35-03 – Советский район.