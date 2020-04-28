Банк «Открытие» предлагает предпринимателям валютную конверсию онлайн

С апреля 2020 года обменивать валюту в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» стало еще удобнее: для всех клиентов малого и среднего бизнеса с валютными счетами бесплатно и без дополнительного подключения стал доступен новый сервис «Онлайн конверсия».

«Наша задача — предложить клиентам полный набор сервисов и услуг, которые полностью решают задачи их бизнеса. В текущей ситуации высокой волатильности курса рубля новое решение для покупки и продажи валюты особенно актуально для участников внешнеэкономической деятельности. Оно работает по принципу автоматического дилинга и позволяет клиенту видеть лучшую индивидуальную котировку валютного рынка в режиме реального времени и заключить сделку по выгодному курсу без дополнительных комиссий всего в пару кликов», - отмечает Нина Чаплинская, начальник управления ВЭД банка «Открытие».

Воспользоваться сервисом «Онлайн конверсия» очень просто: в одноименном разделе интернет-банка клиента транслируются персональные динамические котировки, после выбора курса и ввода суммы автоматически проверяется достаточность средств на счете клиента, после чего сделка проходит по счетам за 1-2 минуты.

Подробней о сервисе «Онлайн конверсия» можно узнать по телефону контакт-центра: 8-800-444-44-55.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.