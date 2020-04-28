«Автомобилисты теряют по дороге бамперы». Казанцы просят отремонтировать улицы в Нагорном

Автомобилисты поселка Нагорный не понимают, почему много лет администрация района не находит деньги на ремонт основной улицы

Жители улиц Таежная, Джамала Валиди и Зеленая поселка Нагорный добиваются ремонта дороги на своей улице. Ямы на проезжей части достигают глубины 10 сантиметров, автомобилисты на "низких" посадках рискуют потерять по дороге бампер, а скорая помощь, забирая больного, хорошенько раскачивает его в машине.

- Я живу в этом районе уже три года, и даже три года назад дорога здесь была не лучше, - рассказывает житель улицы Зеленая Павел Чернов. - Те, кто живет здесь больше, рассказывают, что дороги не было никогда. Это сейчас все немного подсохло, а весной, осенью и после каждого дождя глина размывается, и мы все ходим по грязи! Проехать сюда на низкой машине проехать нельзя - люди теряют бамперы. Многие таксисты отказываются от поездок на эти улицы. А если больного решит забрать скорая помощь, его просто будет мотать из стороны в сторону.

При этом, отмечает Павел Чернов, участок улицы Джамала Валиди от улиц Лесная до Зеленой является основной дорогой, к которой прилегают второстепенные улицы. По участку двигается большой транспортный поток. Жители улиц регулярно просят отремонтировать проезжую часть, однако, по их словам, на улице не было проведено даже ямочного ремонта.

- Мы жаловались в Аппарат президента, в мэрию, прокуратуру - все инстанции отправляют нас в администрацию Советского района. В прошлом году нам все-таки пообещали провести ремонт, однако по весне снова объявили, что ремонта не будет.

Глава администрации Советского района Рустем Гафаров в ответ на обращение жителей объяснил, что пока были отремонтированы лишь 120 кв. м. улицы.

- К сожалению, ввиду ограниченности средств, произвести полную замену верхнего слоя дорожного полотна на улицах не представляется возможным. Вопрос будет рассмотрен повторно, при условии выделения соответствующего финансирования, - пояснил Гафаров.