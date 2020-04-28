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Фото ProKazan.ru

Зоопарки по всему миру усыпляют и распродают животных. Что происходит в казанском зооботсаде?

28.04.2020, 20:00 40 0 prokazan.ru
До кардинальных мер «Реке Замбези» далеко

На прошлой неделе казанский контактный зоопарк "Живая Экзотика" разместил в Интернете информацию о продаже животных из-за пандемии коронавируса.

На сайте "Живой экзотики" и в сообществе Вконтакте появился прайс на обитателей зоопарка. Руководство сообщества комментировать ситуацию отказалось.

Как живут зоопарки на самоизоляции, что стало с казанскими цирковыми тигрятами – в материале ProKazan.ru.

В последнее время многие зоопарки в связи с закрытием на самоизоляцию столкнулись с финансовыми проблемами. Так, например, директор зоопарка в городе Ноймюнстер, Германия, заявил в интервью газете Die Welt, что часть животных он собирается усыпить, а другую часть - скормить хищникам. На кардинальные меры пришлось решиться из-за кризиса, вызванного отсутствием посетителей, сообщает "Лента.ру".

Согласно подсчетам BBC News, немецкий зоопарк потерял за "коронавирусную" весну около 150 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей).

Некоторые российские зоопарки тоже испытывают трудности из-за отсутствия посетителей. Так, крупный сафари-парк "Страусзоопарк" в Челябинской области выставил на продажу некоторых животных, чтобы получить средства на покупку корма для оставшихся питомцев. Об этом сообщили URA.RU.

"Наш зоопарк, как и все другие подобные учреждения, закрыт на карантин из-за коронавируса. А основной доход был от продажи билетов. Без посетителей зоопарк остался без средств к существованию. Всю прибыль от 2019 года мы потратили на строительство большого вольера для медведя", - рассказал директор сафари-парка изданию.

Страус
Страус
Источник: Социальная сеть Вконтакте

В Приморском крае частный зоопарк "Чудесный" также остался без дохода после закрытия на самоизоляцию. Он обратился за помощью к местным жителям.

"Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке. Нам начала поступать помощь от неравнодушных граждан, кто помог едой, кто финансово", - рассказали в зоопарке "Интерфаксу".

В пригороде Владивостока Зоопарку "Садгород" в трудное время помогают неравнодушные граждане.

"С самого утра наши ворота не закрывались, люди привозили, приносили корм для животных. Мы целый день получали звонки с вопросами, каким продуктами помочь", - сообщили в зоопарке.

Но не все животные страдают на самоизоляции. Например, Московский зоопарк имеет все необходимое для своих питомцев. Недавно он даже обзавелся новыми обитателями. Ими стали капские земляные белки, сообщил телеканал Москва 24.

Земляная белка
Земляная белка
Источник: naturephoto-cz.com

Период самоизоляции практически не повлиял и на размеренную жизнь Казанского зооботсада. Питомцы даже рады временному покою, сообщили в пресс-службе зоопарка:

"Период самоизоляции совершенно не изменил привычную и размеренную жизнь обитателей Казанского зооботсада - разве что стало тише и спокойнее: иссяк непрерывный поток посетителей, не слышно детского гомона и восхищенных возгласов. Животные наслаждаются покоем и весенними солнечными деньками".

Казанский зооботсад сегодня не испытывает недостатка средств на ежедневное содержание животных. Благодаря мерам государственной поддержки и заботе спонсоров поставка продуктов осуществляется в срок, животные получают необходимое питание согласно рациону, отметила дирекция зооботсада.

"Специалисты по уходу за животными в период самоизоляции работают согласно графику дежурств. Жизнь продолжается, и после окончания карантина Казанский зооботсад вновь распахнет свои двери для долгожданных посетителей", - добавили в пресс-службе.

Тем временем в Казанском цирке, также закрытом для посетителей, подрастают тигрята, рожденные в марте. Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил, что дела у них идут хорошо.

Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Так, общий нерабочий период в РФ продлится до 11 мая. Предполагается, что поэтапная отмена действующих ограничений в России начнется с 12 мая, сообщает INTERFAX.RU.

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