В Казани полицейские спасли мужчину, который пытался покончить с собой

Казанские правоохранители спасли жизнь мужчине, который пытался покончить с собой.

По данным ведомства, 22 апреля в дежурную часть отдела полиции «Азино-2» обратилась жительница Советского района. Она была обеспокоена тем, что сосед по площадке долгое время не выходит на связь и не открывает дверь.

Для установления всех обстоятельств на место выехали участковые Инсаф Ибрагимов и Олег Егоров. Они выяснили, что дверь в квартиру мужчины не заперта и услышали, что оттуда доносятся посторонние звуки. С целью предотвращения противоправных деяний полицейские прошли в комнату и увидели мужчину, который пытался совершить самоубийство.

Сотрудники действовали незамедлительно и буквально в последнюю секунду спасли мужчину и оказали ему первую экстренную помощь. В дальнейшем приехала бригада скорой медицинской помощи и 47-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Как пояснили в МВД РТ, у одного из полицейских в этот день был день рождения:

"Я ни минуты не сомневался в своих действиях и оказал помощь. Спасти жизнь человеку – это лучший подарок на мой день рождения" - прокомментировал события младший лейтенант полиции Инсаф Ибрагимов. Также он отметил, что его мама - медработник, именно поэтому он точно знал, что нужно делать.

В настоящее время спасенный мужчина находится на лечении и его жизни и здоровью ничего не угрожает.