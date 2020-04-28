МегаФон сделал бесплатными вызовы в роуминге на ряд номеров

Бесплатными звонками смогут воспользоваться все абоненты, в том числе с корпоративными тарифами.
Список номеров, на которые доступны бесплатные звонки в роуминге:
МИД: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7 (499) 244 28 47.
Госуслуги: +7 (495) 249 75 77.
Аэрофлот: +7 (495) 223 55 55.
S7 Airlines (Сибирь): +7 (495) 783 07 07.
Уральские Авиалинии: +7 (499) 920 22 52.
Авиакомпания «Якутия»: +7 (495) 970 17 17.
Royal Flight: +7 (495) 782 00 31.
Авиакомпания «Россия»: +7 (495) 139 77 77.
С 10 апреля абонентам МегаФона в роуминге в 164 странах доступен ежедневный бесплатный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера. В большинстве стран отправлять SMS можно даже при отрицательном балансе. Входящие сообщения остаются бесплатными.
Также для абонентов, которые сейчас находятся за границей и пользуются Роуминг, гудбай!, в 130 странах действуют специальные условия — лимит исходящих звонков на российские номера и любых входящих увеличен втрое с 60 до 180 минут. Такие условия будут действовать до 12 мая 2020 года.
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