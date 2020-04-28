Бизнес-омбудсмен Татарстана поддержал открытие торговых центров в республике

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поддержал возобновление работы торговых центров в республике. Однако, как отметил Абдулганиев, контрольно-надзорные органы должны обеспечить безопасное открытие предприятий.

В свою очередь, Уполномоченный по правам предпринимателей совместно с профильными министерствами и ведомствами готов разработать блок-схемы и чек-листы для более комфортного начала работы, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на Абдулганиева.

По словам бизнес-омбудсмена, идея чек-листов, позволяющих по пунктам проверять соблюдение эпидемиологических правил, была отработана юристами аппарата уполномоченного. Она показала свою востребованность на примере парикмахерских.