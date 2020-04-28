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Фото svidetel24.info

В Казани прокуратура добилась перерасчета оплаты домофона для жильцов многоэтажки

28.04.2020, 10:32 181 0 prokazan.ru

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по обращению жительницы дома 127 на улице  Краснококшайской, пожаловавшейся на навязанную услугу по техническому обслуживанию домофона.

Проверка показала, что в 2009 году ООО «Контроль» установило на подъездах многоквартирного дома домофоны, а в ряде квартир  - переговорные устройства. При этом договоры на техническое обслуживание домофона были заключены фирмой не со всеми жильцами, а счета на оплату услуг по обслуживанию домофона выставлялись всем собственникам жилья без исключения. Между тем собранием собственников жилья домофонное оборудование не было признано общедомовым имуществом.  

"При таких обстоятельствах взимание платы за техническое обслуживание домофона с жильцов, с которыми не заключен отдельный договор  на техническое обслуживание домофона, является неправомерным. По закону договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом понуждение к заключению договора   не допускается", - сообщили в прокуратуре РТ.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителей ООО «Контроль» и ООО «УК «Заречье» представления, которые рассмотрены и удовлетворены.  После вмешательства надзорного ведомства нарушения закона устранены - жителям дома, с которыми не заключены договоры на техническое обслуживание домофона, произведен перерасчет платы за коммунальные услуги, соответствующая строка  из счет-фактуры исключена.

 

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