Стало известно, как татарстанцы в мае получат пенсию

Жители Татарстана, которые получают пенсии и пособия на почте, смогут получить выплаты в мае раньше обычного.

В связи с предстоящими выходными и праздниками компания будет производить выплату досрочно: 2 мая – получателям пенсии по графику 3-5 числа (в режиме работы отделений почтовой связи); 7-8 мая – получателям пенсии по графику 9 числа (в режиме работы отделений почтовой связи). В другие дни выплата пенсий будет производиться согласно установленному графику с учетом режима работы почтовых отделений Татарстана.

Выплаты пенсий и иных социальных пособий через кредитные учреждения будет осуществляться согласно ранее установленному графику, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по РТ.