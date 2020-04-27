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Стало известно, как татарстанцы в мае получат пенсию

27.04.2020, 17:59 478 1 prokazan.ru

 Жители Татарстана, которые получают пенсии и пособия на почте, смогут получить выплаты в мае раньше обычного. 

В связи с предстоящими выходными и праздниками компания будет производить выплату досрочно: 2 мая – получателям пенсии по графику 3-5 числа (в режиме работы отделений почтовой связи); 7-8 мая – получателям пенсии по графику 9 числа (в режиме работы отделений почтовой связи). В другие дни выплата пенсий будет производиться согласно установленному графику с учетом режима работы почтовых отделений Татарстана.

Выплаты пенсий и иных социальных пособий через кредитные учреждения будет осуществляться согласно ранее установленному графику, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по РТ.

Деньги Татарстан Общество
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комментарии

Горожанин
0
27 апреля 2020
18:49
А когда в Татарстане будут человеческие пенсии ? Почему в Москве пенсии больше ?

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