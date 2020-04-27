В багажник и на речку: в Казани двоих мужчин подозревают в похищении человека

Двое 28-летних казанцев стали фигурантами уголовного дела о похищении человека.

По информации Следкома РТ, 4 апреля 2020 года обвиняемые совместно с неустановленным сообщником возле одной из автомоек в Ново-Савиновском районе избили 36-летнего потерпевшего. Затем мужчину поместили в багажник автомобиля и вывезли на берег Волги в районе поселка Аракчино. Здесь мужчину снова избили, требуя передать им его автомобиль "Мерседес" стоимостью 800 тысяч рублей. При появлении прохожих злоумышленники сбежали.

Ранее им предъявлено обвинение по статье "разбой", сообщают в ведомстве. Мужчины заключены под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.