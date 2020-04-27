Группа банка «Открытие»: меньше всего COVID-19 боятся в Петербурге, на Кавказе и в Сибири

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» составили «индекс страха»- рейтинг* регионов, проявляющих максимальную и, наоборот, наименьшую обеспокоенность распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. В целом ситуацией вокруг пандемии COVID-19 обеспокоены в той или иной степени более 85% россиян. При этом в Москве максимально обеспокоены пандемией лишь около 11% респондентов. При этом большинство жителей практически всех регионов никак не борются со своими страхами.

Респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. Пандемией и ее последствиями для российской и глобальной экономики оказались обеспокоены в той или иной степени 85,5% опрошенных (они оценили уровень своего страха по шкале от 1 до 10 баллов), тогда как 14,5% страха не испытывают (0 баллов). Наибольшая доля опрошенных (25%) оценили степень своей обеспокоенности на 5 баллов, 11,5% — на 7 баллов. 9,5% — на 8 баллов, 8,5% — на 10 баллов.

Страхи в разрезе федеральных округов Наибольшая доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность (10 баллов), зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (11,9%), Приволжском федеральном округе (11%) и в Москве (10,8%). Наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом (0 баллов), наблюдалась в Санкт-Петербурге (33%), в Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и в Сибирском федеральном округе (20,8%).

Рейтинг самых обеспокоенных регионов

Доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность ситуацией с коронавирусом (10 баллов), наиболее высока в Забайкальском крае (33,3%), Псковской (19,6%), Оренбургской (14,3%), Нижегородской (14,8%) и Волгоградской (13,3%) областях. Далее идут Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская (9,8%) и Тюменская область (9,4%).

Рейтинг самых бесстрашных регионов

Наибольшая доля «бесстрашных» (уровень обеспокоенности - 0 баллов) наблюдалась в Санкт-Петербурге (33,3%), Приморском крае (23,5%), Иркутской (22,7%), Новосибирской (21,6%) и Ростовской (21,6%) областях. Далее идут Ставропольский край (21,5%), Кабардино-Балкария (20%), Ямало-Ненецкий автономный округ (20%), Омская область (20%) и Хабаровский край (20%).

Как россияне борются со страхами

Несмотря на то, что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (5 баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха. 10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок. Еще 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы.

«Рост количества россиян, которые начали откладывать деньги в ожидании кризиса или увеличили размер откладываемой суммы, говорит о росте финансовой грамотности. Мы видим этот рост и на наших клиентах тоже», - говорит директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

В Забайкальском крае, Псковской, Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской областях, где наблюдалась наибольшая по сравнению с другими регионами доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность пандемией (10 баллов), большинство населения — 73,9%, 83%, 62,3%, 72,7% и 63,8% соответственно — не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.

Всего в двух регионах — в Москве и Хабаровском крае — доля жителей, принимающих какие-либо меры в отношении личных финансов для снижения уровня страха, превышает 50% (52,5% в Москве и 52,2% в Хабаровском крае).

* В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% — в возрасте 50-59 лет и 27,9% — от 60 лет.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. www.rgsl.ru

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.