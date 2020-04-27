Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%

Банк «Открытие» 27 апреля начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых.

Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Таким образом, получить поддержку сможет максимально широкий круг заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%.

При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.

«Запуск новой программы– важная мера поддержки экономики в период пандемии, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Кредитование по привлекательным ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипотека станет важным фактором сохранения спроса на рынке недвижимости и поддержки строительной отрасли».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.