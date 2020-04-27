Комментарий по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 24 апреля

Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»

Вслед за снижением ключевой ставки можно ожидать коррекции ставок на рынке банковских услуг. В наибольшей степени это затронет наиболее надежные сегменты, такие как ипотечные кредиты. Ставки по розничным кредитам и кредитам для предприятий, за исключением специальных субсидируемых программ, снизятся в меньшей степени из-за возросших на фоне снижения деловой активности рисков.

Ставки привлечения депозитов также могут сократиться в существенно меньшей степени. Так, по сравнению с первым кварталом 2020 г., во втором квартале в 2 раза уменьшена доля страховых взносов, которые банки должны отчислять в Фонд страхования вкладов АСВ. Если раньше процент отчислений составлял 0,2% в квартал (0,8% в год), то во втором квартале величина отчислений составит 0,1% (0,4% в год). Эта доходность – полностью или частично - будет перераспределена в пользу клиентов банков.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.