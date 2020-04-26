Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России удастся избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, если люди не будут массово выходить из домов на майские праздники. Об этом сообщили в ТАСС.

"Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик - это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - заявила руководитель Роспотребнадзора в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома", - добавила Попова.

Напомним, из-за угрозы распространения нового коронавируса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, были перенесены на более поздний срок.