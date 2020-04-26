26 апреля в Казани почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Церемония возложения цветов прошла в сквере по пр.Ямашева. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции памятное мероприятие прошло без участия общественности. Однако в течение дня к мемориалу героев-ликвидаторов по одному приходят участники ликвидации аварии, их родственники и сослуживцы.

Напомним, авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Вследствие пожара на реакторе в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ.

Ликвидаторы аварии, рискуя своими жизнями, боролись с разбушевавшейся радиоактивной стихией. В их числе было около 3,5 тыс. татарстанцев.