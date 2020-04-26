25 апреля на совещании, организованном президентом РТ Рустамом Миннихановым, глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина озвучила список предприятий, не соблюдающих меры по недопущению распространения нового коронавируса.

В ходе 185 проверок сотрудники Роспотребнадзора республики выявили невыполнение 9 предписаний на территории республики. Об этом сообщили в «Татар-информ».

В Казани «ПАТП-2» не соблюдает масочный режим. Режим также нарушают сотрудники «Нижнекамского хлебокомбината» и «Нижнекамского пассажирского автотранспортного предприятия».

Роспортебнадзор РТ обнаружил, что у работников «Бугульминского хлебозавода № 1», «Зеленодольского хлебокомбината», «Бугульминского молочного комбината» и Бугульминского ООО «ВИВИТ» в течение смены не измеряют температуру.

В «Камско-Полянском психоневрологическом интернате» не соблюдается режим обработки посуды и отсутствует запас дезинфекционных средств.

В ходе проверок ряд нарушений был выявлен и в нижнекамском социальном приюте для детей и подростков «Балкыш».