В Татарстане на 25 апреля пятью банками одобрена 201 заявка от предпринимателей, входящих в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Они получили кредиты под 0% на зарплаты сотрудников на общую сумму 419 миллионов рублей, сообщают в Минэкономики РТ.

Напомним, что данная мера поддержки бизнеса стала доступна благодаря тому, что Минэкономразвития РФ на прошлой неделе подписало соглашение с банками России о субсидировании кредитов на выдачу заработной платы. В частности, к программе присоединился 15 банков, представленных в Татарстане, еще 6 республиканских банка подали заявки и ожидают аккредитацию.

Оформить беспроцентный кредит на выплату заработных плат могут субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики. Проценты по кредиту будут оплачены из федерального бюджета. Беспроцентный кредит выдается сроком на 6 месяцев, в случае предоставления кредита на 1 год, на оставшиеся месяцы будет применена льготная ставка - 4%.