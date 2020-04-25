В Казани сотрудники УВО Росгвардии задержали "Газель" с похищенными металлическими ограждениями.

Около двух часов ночи на Фермском шоссе росгвардейцы заметили автомобиль, из кузова которого выдавались металлические конструкции. Правоохранители остановили "Газель", как выяснилось, в ней находилось несколько секций металлических ограждений, устанавливаемых вдоль тротуаров.

Пояснить происхождение груза водитель не смог, как не смог и предоставить разрешительные документы на его перевозку. Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали полиции.

В ходе дознания полицейские выяснили, что находившиеся в кузове автомашины ограждения подозреваемый похитил с одной из улиц города Казани. В дальнейшем 32-летний житель Зеленодольского района в целях наживы планировал сдать их в пункт приема металлолома.

Причинённый действиями злоумышленника ущерб оценен в сумму около 28 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы сообщали, что в центре Казани планируют ликвидировать некоторые пешеходные переходы, установив вместо них заборы.