В офисе одного из казанских ТЦ нашли маски, защитные костюмы и этиловый спирт.

23 апреля в ходе оперативно - розыскных мероприятий в офисе одного из торговых центров сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали супружескую пару. Они пытались продать 12 тысяч масок общей стоимостью 354 тысячи рублей. Никаких документов на средства индивидуальной защиты у них не было, а потенциальных клиентов бизнесмены искали через интернет.

В офисе оперативники обнаружили и изъяли так же медицинские маски - 1280 штук, защитные костюмы в количестве 42 штук и 60 литров этилового спирта, расфасованного в 12 емкостей. В общей сложности в ходе проверки изъято 13280 медицинских масок.

В действиях усматриваются признаки состава правонарушения, связанного с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности ( ст. 14.1 КоАП РФ) и незаконного обращения незарегистрированных медицинских изделий ( ст. 238.1 УК РФ), сообщают в ведомстве.