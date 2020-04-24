Наверх
COVID-19 в Татарстане
426 заболевших
0 погибших
51 выздоровевший
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

16:36, сегодня
В Татарстане определены шесть категорий людей, которые получат бесплатные продуктовые наборы
17:32, сегодня
В Казани водитель Porsche Cayenne сбил четырехлетнего мальчика
16:35, сегодня
Помогает ли работодатель: казанские таксист, курьер и продавец рассказали о работе во время эпидемии
12:00, 21.04.2020
ТОП-6 проблем в первый месяц онлайн-обучения в школах
16:21, сегодня
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе
15:51, сегодня
Стало известно, когда туристов, прибывших в Казань из Таиланда, отправят по домам
15:30, сегодня
В сети появились схемы благоустройства в Казани по программе «Наш двор»
14:51, сегодня
«Коронавирусный топ» районов Татарстана опубликовали в оперштабе республики
13:43, сегодня
Татарстанцы выбирают доставку на дом
13:36, сегодня
В Казани на Назарбаева-Эсперанто сносят здание школы, которому больше ста лет
12:31, сегодня
В Омской области от коронавируса скончался мужчина, который ранее приехал из Казани
12:16, сегодня
Совет по правам человека предложил разрешить россиянам посадить картошку на майских праздниках
11:45, сегодня
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, синоптики обещают грозу
11:38, сегодня
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
11:26, сегодня
В торговом центре Казани накрыли незаконный «масочный» бизнес
11:18, сегодня
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой
11:10, сегодня
В Казани ищут водителя, который сбил женщину прямо на тротуаре
11:01, сегодня
В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли пенсионеру, потерявшему память, вернуться домой
10:50, сегодня
В Татарстане за сутки выявлено 14 случаев коронавируса, выздоровели 11 человек
08:43, сегодня
Казанский режиссер Сергей Литовец с коронавирусом находится в Подмосковье. Он подключен к ИВЛ
08:03, сегодня
В Татарстане частично возобновляют проведение плановых медосмотров
07:30, сегодня
Челнинца госпитализировали с тяжелыми травмами после ссоры с женщиной
07:15, сегодня
Жители Татарстана могут ездить по просроченным правам до середины июля
00:30, сегодня
В Казани улицу назовут в честь министра юстиции
00:00, сегодня
В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
19:22, 23.04.2020
«Остались без дохода. Жена беременна, на еду не хватает»: как коронавирус лишает казанцев работы
18:38, 23.04.2020
«Какой бы ни был кризис, строить надо»: в Казани начали проходку тоннелей второй линии метрополитена
18:00, 23.04.2020
«Пусть их всех штрафанут!»: в Челнах сфотографировали переполненный трамвай
17:05, 23.04.2020
В Татарстане руку мужчины затянуло в сельхозмашину. Возбуждено уголовное дело
16:11, 23.04.2020
Комментарий по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 24 апреля
16:01, 23.04.2020
В Казани перенесли завершение отопительного сезона
15:51, 23.04.2020
В Челнах во время режима самоизоляции продолжали работать три сауны и бани
15:27, 23.04.2020
В Татарстане поддержат «рублем» отрасли экономики, не вошедшие в федеральный перечень пострадавших
14:59, 23.04.2020
Yota дает возможность оплатить связь позже
14:55, 23.04.2020
«Нужно честно говорить с людьми»: эксперты о борьбе властей Татарстана с COVID-19 и реакции граждан
14:49, 23.04.2020
Метель была не последняя: синоптики снова обещают казанцам снег
14:27, 23.04.2020
В Челнах за ночь неизвестные подожгли два автомобиля
14:11, 23.04.2020
В Казани эвакуировали здания правительства РТ и мэрии города
13:29, 23.04.2020
Глава КПРФ Татарстана отказывался надевать маску и заразился коронавирусом
12:43, 23.04.2020
В Татарстане из воды достали тело рыбака, утонувшего два дня назад
11:58, 23.04.2020
Стали известны результаты анализов на COVID-19 россиян, прилетевших в Казань из Турции и Гоа
11:37, 23.04.2020
В Челнах COVID-19 выявили уже у 73 человек, шесть случаев - за последние сутки
11:15, 23.04.2020
В Татарстане всех граждан, приехавших из других регионов, начали отправлять на самоизоляцию
10:59, 23.04.2020
В Татарстане за сутки коронавирус нашли у 57 человек, почти половина заболевших - дети
10:35, 23.04.2020
Партнеры Tele2 поддержали продавцов розничной сети по всей стране
10:23, 23.04.2020
В Челнах Яндекс.Такси будет бесплатно возить врачей
09:56, 23.04.2020
Забор вместо «зебры»? В центре Казани уберут несколько пешеходных переходов
09:41, 23.04.2020
Банк «Открытие» снизил эквайринговые комиссии до 1%
09:27, 23.04.2020
«Мы приняли решение ничего не скрывать»: руководство «Акульчева» рассказало о работниках с COVID-19
08:51, 23.04.2020
В Казани девушку, находящуюся в розыске, задержали росгвардейцы. Ее выдало поведение
20:36, 22.04.2020
Клиенты банка «Открытие» получили возможность оформить и продлить договоры ипотечного страхования
18:19, 22.04.2020
В Казани похолодает и пройдет снег
18:09, 22.04.2020
Полицейские автограда запретили коммунистам возложить цветы к памятнику Ленина
17:39, 22.04.2020
В Татарстане планируется разработка и выпуск тестов, способных диагностировать COVID-19
17:30, 22.04.2020
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
17:27, 22.04.2020
Нижнекамца, у которого диагностировали коронавирус, доставили в Челны
17:03, 22.04.2020
Предприниматели Татарстана получат беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам
17:00, 22.04.2020
В Альметьевске сотрудница почты присваивала себе деньги пенсионеров
16:04, 22.04.2020
Мошенник взломал страницу жительницы Казани в соцсети и пытался похитить 300 тысяч
15:42, 22.04.2020
В Татарстане не исключают закрытия предприятий с очагами коронавируса
15:36, 22.04.2020
Стало известно, сколько нарушителей самоизоляции было задержано в Челнах за прошедшие сутки
15:19, 22.04.2020
В Челнах мужчина совершил ограбление офиса микрозаймов
15:08, 22.04.2020
«Маска есть, а где перчатки?»: режиссер Тимур Бекмамбетов в Казани записался в волонтеры
14:50, 22.04.2020
«КАМАЗ» отменил приказ о неполной рабочей недели в апреле
14:15, 22.04.2020
В Казань прилетят еще два самолета с россиянами, которые возвращаются из-за рубежа
13:54, 22.04.2020
В Кировском районе Казани нашли свалку в 2 тысячи «квадратов»
13:17, 22.04.2020
Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м
12:52, 22.04.2020
В Авиастроительном районе Казани откроется торговый центр «Птичий рынок»
12:38, 22.04.2020
В Казани девушка на легковушке врезалась в КАМАЗ
12:17, 22.04.2020
На «КАМАЗе» от короновируса вылечилась сотрудница, находящаяся в декрете
11:57, 22.04.2020
«Мы восхищены»: полицию Казани поблагодарили за поимку парня, который воровал пожертвования в мечети
11:15, 22.04.2020
В Челнах коронавирусом заболели еще четыре человека
10:57, 22.04.2020
В Татарстане растет заболеваемость коронавирусом. За сутки прибавилось 75 новых случаев
10:42, 22.04.2020
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
10:20, 22.04.2020
В Челнах мужчину подозревают в похищении ребенка. Ведется расследование
09:44, 22.04.2020
Татарстанские моногорода помогут регионам России в борьбе с коронавирусом
09:27, 22.04.2020
В Татарстане ограничили время работы торговых точек
09:08, 22.04.2020
Банк «Открытие» предлагает бесплатные медицинские консультации онлайн своим клиентам
08:55, 22.04.2020
В Казань привезли 171 туриста из Индии. Все они пройдут обследование
08:01, 22.04.2020
Казанец стал фигурантом уголовного дела за 11 краж из супермаркетов
00:01, 22.04.2020
Ректор казанского вуза 14 лет возглавлял несуществующий факультет и «заработал» миллион
18:56, 21.04.2020
Рубрика «Сберкнижка»: как живет казанский бухгалтер на самоизоляции на 45 тысяч рублей
18:28, 21.04.2020
В Казани приземлился самолет с россиянами из Турции
18:00, 21.04.2020
В Заинске мужчину подозревают в совращении несовершеннолетних девочек
17:35, 21.04.2020
В Казани будут судить мужчину, у которого при купании утонула девятимесячная дочь
17:12, 21.04.2020
В Татарстане сотрудники вместе с пациентами социальных учреждений месяц будут жить взаперти
17:05, 21.04.2020
Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» представила витрину стратегий на ИИС

Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе

Cегодня, 16:21 0 prokazan.ru

Реализация единого современного решения от Genesys позволила группе «Открытие» расширить функционал и улучшить взаимодействие с клиентами по всем каналам дистанционного обслуживания – звонки, обращения через чат, смс и e-mail. 

В момент объявления самоизоляции из-за пандемии COVID-19 новая технология позволила организовать работу сотрудников контакт-центра удаленно всего за 3 дня практически без дополнительных затрат.

Банк «Открытие» завершает проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая экс-Бинбанк), СК «Росгосстрах» и НПФ «Открытие»., а до конца второго квартала перейдут Росгосстрах-Банк, компании «Открытие-брокер» и УК «Открытие». Внедренная архитектура позволяет выстраивать независимые бизнес-процессы для каждой из компаний группы. Техническими партнерами банка по проекту выступают системные интеграторы АМТ-ГРУП и ALTUERA.

В рамках реализации проекта оборудовано 2 500 рабочих мест, способных обрабатывать все виды взаимодействий с клиентами – звонки, обращения через чат, смс и email. В системе также организован интеллектуальный IVR, умеющий самонастраиваться на каждого абонента и помогающий получить нужную услугу максимально быстро. Все рабочие места и IVR интегрированы с фронтальными банковскими приложениями, что обеспечивает высокую скорость обработки обращений с неизменно высоким качеством. Планирование рабочих графиков сотрудников контакт-центров осуществляет платформа Genesys WFM.

«Единая технологическая платформа позволила банку «Открытие» создать межгрупповые процессы обслуживания клиентов, повысить его качество и Time-To-Market показатели. Мы выстроили омниканальную платформу управления ожиданиями клиентов. Обслуживание единой технологической платформы сокращает совокупную стоимость владения и создает уникальную возможность для оптимального централизованного развития всего комплекса в целом», - комментирует член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Клиентам предоставляется лучший клиентский сервис благодаря современной платформе, позволяющей в кратчайшие сроки адаптировать процессы и автоматизированные сервисы под требования быстроменяющегося рынка. Операторы контакт-центров группы могут быстро и качественно обслуживать клиентов, имея на экране всю необходимую для этого информацию.

Одним из неожиданных и показательных тестов для новой платформы стала организация работы сотрудников контакт-центра удаленно в период пандемии COVID-19. «Всего за 3 дня без закупки дорогостоящего оборудования, только путем настройки платформы, телефония была переведена с стационарных IP аппаратов на телефон, интегрированный в браузер. Операторы переведены на удаленный режим работы из дома», - отмечает старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса Наталья Смирнова.

«Уникальность и сложность проекта заключалась в том, что он реализовывался для группы компаний, то есть проектный офис вел 17 параллельных проектов от разных бизнес-заказчиков, которые необходимо было свести в единое решение с едиными высокими стандартами обслуживания и ожиданиями всех сторон», - уточняет Александр Богаченко, CEO ALTUERA.

«Мы благодарны группе «Открытие» за выбор Genesys в качестве стратегического партнера и готовы поддержать дальнейшее технологическое развитие сервиса клиентов в социальных сетях и мессенджерах, а также развитие интеллектуальных чат-ботов и голосовых ботов», - говорит директор по развитию бизнеса в России и СНГ Genesys Вячеслав Морозов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой
Yota дает возможность оплатить связь позже
Банк «Открытие» снизил эквайринговые комиссии до 1%
Клиенты банка «Открытие» получили возможность оформить и продлить договоры ипотечного страхования
Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м
Yota расширяет розничный канал продаж
На ТНТ выходит новый сезон культового комедийного сериала «Реальные Пацаны»!
Yota запускает продажу SIM-карт на торговой площадке KazanExpress
Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» переведут лайки в рубли и помогут подопечным Фонда Хабенского
В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает
Дояр Дмитрий Павлюк встретился с мамой на шоу «Последний герой» после 6 лет разлуки!
Банк «Открытие» запускает акцию «Кэшбэк для всех с бизнес-картой Visa»
Банк «Открытие»: более 20% россиян стали активнее пользоваться мобильными банковскими приложениями
Банк «Открытие» снижает комиссии за эквайринг
У жителей Казани появилась возможность заказать продукты из «Пятёрочки» с доставкой до двери
Yota добавила “Транспорт” к безлимитным приложениям
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты
Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам
Впервые на ТВ: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:49, сегодня
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, сегодня
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны
11:30, 14.04.2020
В трех регионах Поволожья число заболевших COVID-19 превысило сотню. Также есть погибшие
18:32, 13.04.2020
Путин обозначил время, за которое российские регионы должны будут подготовиться к пику COVID-19
16:39, 12.04.2020
В Москве мужчина едва не выпал с 15 этажа, пытаясь сделать селфи
12:04, 12.04.2020
В Москве ограничили въезд в город жителям других регионов
13:35, 10.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки скончались двое пациентов с COVID-19, выявлено 119 случаев
13:31, 10.04.2020
Минздрав Башкирии: у 170 врачей и пациентов уфимской больницы предварительно выявили COVID-19
09:46, 10.04.2020
В Москве коронавирусом заболели служители шести храмов
17:05, 09.04.2020
В Таиланде женщина во второй раз заразилась коронавирусом
11:17, 08.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки выявили 82 случая коронавируса
16:19, 07.04.2020
WhatsApp ужесточил правила переписки из-за фейковых сообщений
15:50, 06.04.2020
Правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
13:29, 06.04.2020
Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа
13:23, 06.04.2020
В России зарегистрировали экспресс-тест на коронавирус , который даст результат за 40 минут
14:02, 05.04.2020
В одной из областей Приволжского федерального округа выявлено 22 случая коронавируса за сутки
10:13, 05.04.2020
У 13 граждан Китая, вернувшихся из России, нашли коронавирус
13:11, 04.04.2020
В России скончалась женщина, вылечившаяся от коронавируса
17:52, 03.04.2020
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
12:23, 03.04.2020
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате