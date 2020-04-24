Ключевые преимущества новой технологии - онлайн инкассации в АДМ (автоматическая депозитная машина) – моментальное зачисление выручки на расчетный счет, круглосуточный режим работы АДМ непосредственно в торговой точке компании, исключение риска хранения наличных в кассе и сокращение трудозатрат сотрудников – по сравнению с классической инкассацией.

Банк «Открытие» завершил пилотирование и запустил в промышленную эксплуатацию новое технологическое решение для юридических лиц – онлайн инкассацию в АДМ (автоматическая депозитная машина, компактный аналог банкомата). АДМ позволяет самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж – без участия инкассаторов.

По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины и выдает карты для работы с этим устройством сотрудникам компании.

В отличии от привычной услуги инкассации, онлайн инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных препроводительных документов – они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество - проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как автоматизированная депозитная машина обладает максимальной степенью проверки на подлинность, выше требований Банка России.

Онлайн инкассация в АДМ стала популярна среди юридических лиц, работающих с крупными объемами наличной выручки – от 1 млн. рублей в месяц на торговую точку. Услугой в банке «Открытие» воспользовалось более 100 компаний, работающих более чем 25 городах России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.