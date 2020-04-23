Следком РТ возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на одном из сельхозпредприятий республики.

По информации ведомства, 26 февраля 2020 года в кормозаготовительном цехе ООО «Игенче» в селе Казаклар Тюлячинского района во время проведения работ серьезные травмы получил 25-летний мужчина. Оператор цеха проводил осмотр кормораздатчика, и в этот момент его руку затянуло в устройство. В результате, согласно заключению эксперта, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при производстве работ.