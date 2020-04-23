Yota запустила услугу “Оплатить позже” для смартфона. Теперь клиенты мобильного оператора смогут получить отсрочку до семи дней при оплате своего пакета связи. Получить отсрочку можно как на часть суммы, так и на полную стоимость пакета. Сейчас воспользоваться опцией “Оплатить позже” можно бесплатно.

Чтобы воспользоваться услугой пользователю необходимо набрать USSD-команду *906#. После чего ему придет сообщение с информацией о деталях услуги и просьбой подтвердить действие. Связь появится сразу после подтверждения пользователем подключения “Оплатить позже” и будет работать семь дней. Если в течение семи дней на счет не поступят денежные средства, оказание услуг связи будет приостановлено.

С 1 июня 2020 года услуга станет платной, ее стоимость будет рассчитана автоматически в зависимости от суммы, которой не хватает клиенту для оплаты пакета. Так, например, если для продления пакета пользователю недостаточно 100 руб., то стоимость “Оплатить позже” составит 10 руб., если же необходима сумма 170 руб., услуга будет стоить 20 руб.

“Идея ввести услугу в формате “Обещанного платежа” принадлежит нашим клиентам, такие заявки составили 45% от общего количества в совместном с пользователями проекте “Фабрика идей”. Ведь каждый хоть раз попадал в ситуацию, когда нет времени пополнить счет мобильного телефона. Чтобы наши клиенты могли пользоваться услугами при недостаточном количестве средств на мобильном счете, мы разработали услугу “Оплатить позже”. Она подключается только по специальной команде и не продляется автоматически. До июня услуга будет бесплатной, чтобы пользователи смогли полноценно оценить опцию и дать обратную связь по её улучшению. Так каждый клиент Yota сможет оставаться на связи, даже если не успел оплатить её вовремя”, - комментирует руководитель направления “Смартфон” Yota Наталья Смагина.