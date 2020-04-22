В ближайшие сутки синоптики обещают казанцам ухудшение погоды.

По данным Гидрометцентра, в Татарстане и его столице будет облачно, временами пройдет снег, мокрый снег, в отдельных районах республики возможна кратковременная метель.

Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный, порывами до 15-20 м/с, по республике – до 16-21 м/с.

Сегодня ночью температура воздуха в Казани составит от нуля до минус 2 градусов, по Татарстану – до минус 4 градусов. Днем 23 апреля в Казани ожидается 2-4 градуса тепла, по республике - от +1 градуса до +6 градусов.

Ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.