Банк «Открытие» снизил размер комиссии за приём платёжных карт для торговых точек до 1% при совершении онлайн-покупок.

Снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, а также бытовой техники и электроники на сумму до 20 тыс. рублей.

Пониженная процентная ставка будет предоставляться автоматически для действующих клиентов и при подключении новых. Чтобы получить услугу интернет-эквайринга и осуществлять расчеты с использованием банковских карт клиенты могут заполнить заявку на сайте банка ​​​​​.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.