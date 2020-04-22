Компания «Росгосстрах» усовершенствовала процедуру оформления и пролонгации договоров ипотечного страхования.

Теперь заемщики банка «Открытие» могут воспользоваться этой услугой не только в дежурных отделениях банка и страховой компании, но и дистанционно.

Компания «Росгосстрах» усовершенствовала процедуру оформления и пролонгации договоров ипотечного страхования. Теперь заемщики банка «Открытие» могут воспользоваться этой услугой не только в дежурных отделениях банка и страховой компании, но и дистанционно.

Оставить заявку можно, позвонив по телефонам дежурного офиса своего региона (их перечень есть на сайте www.RGS.ru) или в Единый контакт-центр «Росгосстраха» по бесплатным телефонам 8 (800) 200-0900 или 0530 (для звонков с мобильных).

Оператор ЕКЦ переведет звонок на компетентного сотрудника компании, который подскажет порядок действий и поможет с оформлением договора. Также клиенты могут воспользоваться специальной формой на сайте компании https://www.rgs.ru/products/private_person/property/ipoteka/zayavka.wbp. В течение суток после заполнения формы и отправки заявки перезвонит специалист «Росгосстраха», уточнит все детали и также поможет с оформлением или пролонгацией договора ипотечного страхования.

Клиентам предоставляется и несколько вариантов оплаты: банковской картой по ссылке на оплату через сервис банка «Открытие» либо банковским переводом.

Сейчас компания принимает от страхователей все документы по электронной почте. Если речь идет о пролонгации договора, дополнительное соглашение клиент может распечатать, подписать, отсканировать или сфотографировать и прислать в «Росгосстрах». То же самое касается и первоначальных договоров. После снятий ограничений, вызванных карантином, оригиналы документов можно будет направить почтой, или же при возможности к клиенту будет направлен курьера.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. «Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие».6 октября 2020 года система «Росгосстрах» отметит 99 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.