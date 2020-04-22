Теперь взять кредит на приобретение квартиры в «Открытии» можно по ставке от 8,8%. годовых.

Предложение действует в рамках программы «Новостройка» на покупку строящегося жилья при условии оформления заявки через онлайн-сервисы банка. В зависимости от размера кредита, первоначального взноса и канала подачи заявки ставка может быть увеличена до 9,9%.

По кредитам на покупку готового жилья (программа «Квартира») ставка составляет от 9,1% до 10,2%. Рефинансировать ранее оформленную ипотеку можно по ставке от 9,1%. Банк также улучшил условия кредитования военнослужащих. Ставка по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» была снижена до 8,5%.

«Новые условия ипотечного кредитования позволят сделать приобретение жилья более доступным для наших клиентов, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». - А тем, кто сейчас находится на самоизоляции, мы предлагаем подать заявку онлайн. Теперь купить квартиру с помощью «Открытия» можно не выходя из дома без риска для своего здоровья не только через интернет-сайт банка, но и у наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.