В Авиастроительном районе Казани на месте легендарного птичьего рынка этим летом планируют открыть одноименный торговый центр.

Общая площадь объекта по адресу Белинского, 12а составит 4000 квадратных метров, часть из них будет выделена для торговли животными с соблюдением всех санитарных норм и требований безопасности.

В новом ТЦ разместятся крупные магазины детских товаров, семейные кафе, парикмахерские, маникюрные салоны, центры выдачи заказов крупных интернет-площадок и зоомагазины. Для посетителей ТЦ будет действовать бесплатная парковка на 210 мест.

Напомним, что ранее в сети появились эскизы проекта еще одного торгово-развлекательного центра в Авиастроительном районе, он разместится на улице Миля.