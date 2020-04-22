В Казани экологи выявили свалку площадью 2000 квадратных метров.

В Кировском районе по улице Автосервисная в овраге образовалась свалка. Такое сообщение пришло от граждан в адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В ходе обследования указанного участка инспекторы министерства обнаружили строительные отходы от сноса и разборки зданий. Площадь загрязнения почвы составила 2000 квадратных метров.

«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления влечет административную ответственность», - пояснил инспектор территориального управления Фандус Мухаммадиев.

В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, экологи направили запрос в Управление Росреестра Республики Татарстан.​