В марте в отдел полиции «Ямашевский» поступило сразу несколько сообщений о краже в мечети денег из ящиков, предназначенных для пожертвований. Сотрудники отдела уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. 19-летний житель города свою вину признал в полном объеме,в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

На имя Министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина поступила благодарность от имени председателя Приходского совета мечети «Казан Нуры» Камиля Шамильевича Исхакова. В своем письме он выражает благодарность начальнику и сотрудникам отдела полиции «Ямашевский».

«Мы восхищены вашей работой и от имени тысяч прихожан мечети благодарим Вас за восстановление справедливости, за укрепление в сознании казанцев и гостей Татарстана принципа неотвратимости наказания, тем более это касается святых мест – мечети» - говориться в письме.