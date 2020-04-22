В Казани возбуждено уголовное 49–летнего ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2004-2017 годы подозреваемый, работая в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея»», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости.

В настоящее время установлено, что фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следствие полагает, что подозреваемый незаконно заработал таким образом не менее миллиона рублей.

Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета и ФСБ Татарстана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.