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14:00, сегодня
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13:40, сегодня
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13:15, сегодня
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09:11, сегодня
Стали известны подробности о массовом заражении коронавирусом на челнинской фабрике
09:06, сегодня
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09:00, сегодня
«А после семи лет как?»: Минниханов высказался о недостаточных мерах поддержки населения
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07:51, сегодня
В Казани ожидается усиление ветра до 26 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение
07:35, сегодня
Житель Нижнекамска во время ссоры зарезал 85-летнего старика
00:10, сегодня
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18:07, 20.04.2020
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18:00, 20.04.2020
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ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
17:22, 20.04.2020
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17:02, 20.04.2020
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Yota расширяет розничный канал продаж

Cегодня, 15:09 0 prokazan.ru

Теперь SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи “МегаФон”.

Таким образом, в розничной сети “МегаФон” будет представлен практически полный ассортимент продуктов Yota: SIM-карты для смартфона и планшета, а также модемы и роутеры.

В салонах связи будут оборудованы полки со специальным обозначением Yota, а продавцы смогут подробно проконсультировать и посоветовать наиболее подходящий клиенту продукт. 

«Мы стремимся быть максимально доступными для клиентов, особенно в связи с повышенным спросом на мобильную связь и интернет. Так, например, за последнее время объем онлайн-продаж SIM-карт Yota для смартфона вырос на 35%. Благодаря сотрудничеству с “МегаФон” мы увеличиваем свое присутствие в российских розничных сетях на 2000 торговых точек. При этом продукты Yota уже представлены более чем в 8500 партнерских точках продаж помимо собственной розницы», - комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Анна Шинкарёва

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