Новый сервис — витрина стратегий доверительного управления стала доступна клиентам фабрики «Открытие Инвестиции» группы банка «Открытие».

Стратегии, разработанные экспертами УК «Открытие», представлены на сайте «Открытие Брокер» в линейке готовых инвестиционных решений по ведению индивидуального инвестиционного счета.

«Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.

На витрине выделена отдельная страница для каждой стратегии, где можно ознакомиться с ее описанием и основными параметрами: структурой портфелей по эмитентам, ожидаемой доходностью, рекомендуемым сроком и минимальной суммой инвестирования, вознаграждением управляющей компании.

В настоящий момент клиентам доступны четыре стратегии доверительного управления на базе ИИС для решения разнообразных финансовых задач. Они рассчитаны на широкую аудиторию с различными инвестиционными предпочтениями.

Так, стратегия «ИИС Рыночная», портфель которой состоит из перспективных акций российских компаний, ориентирована на инвесторов, которые готовы к высоким рискам и рассчитывают на агрессивный прирост капитала. На 31 декабря 2019 г. доходность стратегии составила 27,56% за год.

Стратегия «ИИС Сбалансированная», инвестирующая в акции и облигации российских и иностранных эмитентов, разработана в рамках умеренно-консервативного подхода. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле производится на основании систематического анализа среднесрочных ценовых тенденций на рынке акций с намерением увеличивать долю акций в портфеле в предполагаемый период восходящего тренда и сокращать долю акций в период нисходящего тренда. Ее доходность за 2019 г. — 23,81%.

Инвестиции в государственные и корпоративные облигации РФ в рамках стратегии «ИИС Стабильная» позволили клиентам заработать 7,63% по итогам 2019 года.

Еще одна консервативная стратегия, которая выступает своего рода альтернативой банковским вкладам — «ИИС Сберегательная», инвестируя в облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации, принесла клиентам 6,42% за 2019 г.

Выбор в качестве инвестиционного инструмента стратегий доверительного управления на базе ИИС, позволяет инвесторам через 3 года вернуть вложенную сумму, получить доходы от инвестиций и льготу от государства в виде налогового вычета в размере 13% от внесённых средств (с суммы не более 400 тыс. руб.) или освобождения от налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»: «Запуск витрины со стратегиями ДУ на основе ИИС – первый этап по созданию сервиса, предоставляющего клиентам финансовые услуги по принципу единого окна, который реализует команда проекта «Открытие Инвестиции». В ближайшей перспективе клиенты получат удобный доступ в витрине ко всей линейке инвестиционных продуктов УК для решения своих финансовых задач».

Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами АО «Открытие Брокер»: «Интерес со стороны инвесторов к ИИС значительно растет. По данным Московской биржи, на начало апреля зарегистрировано 2 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Полагаем, что популярность этого продукта, доказавшего на практике свою эффективность, будет расти и дальше, вне зависимости от локальных рыночных шоков».

В разделе продуктовой витрины на сайте «Открытие Брокер» можно не только подробно ознакомиться с работой стратегий, аналитическими материалами, документами и условиями инвестирования, но и получить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с инвестированием через ИИС, а также оставить заявку на личную консультацию.

Открытие индивидуального инвестиционного счета и оформление стратегий происходит в личном кабинете клиента УК «Открытие» без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.12.2019 г. — более 165 млрд руб.

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.