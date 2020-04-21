19 апреля на единый номер экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение от жительницы Казани. Она сообщила, что в квартире ее матери проживают посторонние люди.

Сложность ситуации состояла в том, что заявительница являлась глухой. С ней посредством мессенджера WhatsApp общалась сурдопереводчик службы экстренных вызовов, сообщают в МЧС РТ. Оператор-112 приняла вызов и направила его в УМВД России по Казани.

Для отработки поступившего сообщения на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они установили, что хозяйка жилья приняла решение о выселении квартиросъемщиков, на которых постоянно жаловались соседи. Однако добровольно покидать квартиру они отказались и дверь не открывали, в связи с чем было принято решение ее вскрыть.

По данным МВД РТ, в дальнейшем сотрудники полиции выясняли, что девушка, проживающая в квартире, находится в федеральном розыске за отделом полиции «Горки» как подозреваемая в незаконной организации и проведении азартных игр.

В настоящее время она задержана и передана инициатору розыска.

Добавим, что по поручению Правительства Российской Федерации в Татарстане проводится работа по обеспечению инвалидов по слуху и по зрению удобным для них доступом к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».