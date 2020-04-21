В этом году культовому комедийному сериалу «Реальные пацаны» телеканала ТНТ исполняется 10 лет. В новом сезоне Колян Наумов станет бойцом ММА, чтобы получить наследство Иваныча.

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон культового комедийного сериала «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется ровно десять лет. За это время главный герой Колян Наумов прошел огромный путь от простого парня с пермских окраин до депутата. В чем только не попробовал себя Колян за эти годы: воровал колодезные люки, разносил почту, заправлял собственным кафе, работал футбольным функционером и на один сезон даже переехал в Москву, где у него, впрочем, ничего не получилось и он вернулся обратно в Пермь. Город, который раз и навсегда стал столицей всех «Реальных пацанов» России.

Прошлый сезон окончился на печальной ноте. По сообщению испанских властей, яхта, на которой плыли граждане России, в том числе и Сергей Иванович Оборин с женой, пропала без вести. Около берега были обнаружены обломки судна, а пассажиры бесследно исчезли. Все поисковые операции прекращены.

Через 40 дней после трагедии нотариус, в присутствии близких и родных Сергея Ивановича, зачитала его завещание.

Завещание

Все мое имущество, какое ко дню смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось, я завещаю Наумову Николаю Александровичу. А также 420 миллионов долларов.

Содержание статьи 1147 гражданского

кодекса Российской Федерации

мне нотариусом разъяснено.

Оборин С.А.

Но Иваныч не был бы Иванычем, если бы напоследок не потроллил своего зятя. Есть в его завещании одно небольшое, но очень любопытное дополнение — Колян получит все причитающиеся ему деньги только в том случае, если он завоюет чемпионский пояс по ММА.

Длинные руки, ноги, хорошая координация, гибкость, неплохая растяжка (вспоминаем легендарный пасадобль из первого сезона) дают Коляну хотя бы теоретические шансы на победу. Чтобы они превратились в реальные нужно будет много работать. Колян найдет себе тренера Савельича, точнее Савельевну и при поддержке Леры, мамы, Арменки, Гены и, конечно, Вована с Эдиком и Валей приступит к изнурительным тренировкам.

На пути к чемпионскому титулу пермского Рокки будут ждать самые настоящие бойцы. Одной из звезд сезона станет легендарный Мага Исмаилов — тот самый, который вызвал на бой самого Александра Емельяненко, но по известным причинам поединок отменился.

Что касается остальных персонажей, то в их жизни тоже происходит много интересного. Например, слетевший с катушек на почве геймерства Эдик, попал в психиатрическую лечебницу. Но проблема с ипотекой так и не решена, поэтому нерешительный и неуверенный в себе молодой человек найдет в новом сезоне работу для настоящих мужчин.

Вован продолжает пребывать в депресснике по поводу проданного автосервиса, но его жена Валя — ответственная чиновница и мать троих детей будет решительно бороться с безработицей мужа.

Ну а полицейские Базанов из Ознобихин придумают ноу-хау, которое позволит им значительно повысить план раскрываемости преступлений. Жители района крайне недовольны, зато начальство в восторге.

Антон Зайцев, создатель сериала:

«Этот год для нашего проекта юбилейный. Ровно 10 лет назад - ранней весной - мы начали снимать этот сериал, а осенью «Реальные пацаны» отметят 10-лет в эфире ТНТ. Мы уже встречаем взрослых людей, которые говорят, что смотрели нас в детстве и пенсионеров, которые говорят, что смотрели нас до пенсии. Мы встречаем детей, которых назвали в честь героев нашего сериала, пермяков, которые говорят, что их узнают по говору благодаря нашему сериал... хотя за эти 10 лет многие актёры уже растеряли этот прекрасный колорит, зато сохранили и приумножили талант смешить зрителя. Эти 10 лет мы рассказывали истории простых людей из маленького города. Кто-то из героев ушёл от нас, кто-то пришёл. Мы шли в веселые времена и шли в непростые. И будем идти сейчас и, надеемся, будем идти ещё долго. А что касается этого сезона: он сделан по рецептам лучших боевиков 90-х. Коля — это наш Жан Клод Ван Дамм.

Николай Наумов:

«У Коляна в новом сезоне снова какие-то грандиозные перемены. Все было завязано еще на прошлом сезоне, точнее, на таком крутом и глубоком персонаже как Сергей Иванович Оборин. По условиям получения наследства от Сергея Ивановича Колян должен победить в одном из промоушенов ММА. И он со всей своей пролетарской ненавистью включается в тренировки. А я в свою очередь в течение полутора лет занимался кикбоксингом, борьбой. Вообще, у меня с раннего детства база — карате, поэтому с того времени остались какие-то наработки, например, растяжка, поэтому было не так сложно включиться в спортивный процесс».

«Реальные пацаны», новый се​зон, скоро на ТНТ!