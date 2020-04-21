Сегодня с 6:30 до 18:00 в Казани и местами на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение.
По данным МЧС РТ, в это время ожидается очень сильный северо-восточный, восточный ветер порывами до 26 метров в секунду.
Также в течение дня будет идти сильные дождь, прогнозируют грозу.
В МЧС дали рекомендации по поведению в условиях сильного ветра:
- Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям.
- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
- Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
- Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.
- Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.
- Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении.
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