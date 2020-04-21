Сегодня с 6:30 до 18:00 в Казани и местами на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение.

По данным МЧС РТ, в это время ожидается очень сильный северо-восточный, восточный ветер порывами до 26 метров в секунду.

Также в течение дня будет идти сильные дождь, прогнозируют грозу.

В МЧС дали рекомендации по поведению в условиях сильного ветра: