Yota начала продавать SIM-карты на сайте kazanexpress.ru.

Заказ будет доставлен в собственный пункт выдачи торговой площадки за один день. Активировать SIM-карту клиент может самостоятельно.

Бесплатная доставка SIM-карт осуществляется в 18 городов России, среди которых Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Полный список городов доступен на сайте kazanexpress.ru.

«В нынешней ситуации нагрузка на службы доставки продолжает расти. За первые две недели апреля онлайн-продажи SIM-карт для смартфонов увеличились на 62% по сравнению с тем же периодом в марте. Чтобы огородить наших клиентов в регионах от проблем с подключением к Yota, мы начали сотрудничать с торговой площадкой KazanExpress. Наше партнерство позволяет осуществлять доставку уже на следующий день», - комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

«В такое непростое время доставка продуктов, техники и многого другого – неотъемлемая часть нашей жизни. Чтобы обеспечить клиентов KazanExpress самым необходимым, мы постоянно расширяем товарный ассортимент и добавляем новые категории товаров. Так, мы запустили продажи SIM-карт Yota и доставляем их всего за один день абсолютно бесплатно», — рассказал CEO KazanExpress Линар Хуснуллин.