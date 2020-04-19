У бывшего генерального директора ОЭЗ "Иннополис", а ныне замгубернатора Нижегородской области Игоря Носова обнаружили коронавирус. О этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона.

"Мы максимально открыто говорим о ситуации с коронавирусом, но по понятным соображениям избегаем конкретных имен и фамилий. Вместе с этим всегда хотелось, чтобы все понимали – ситуация касается каждого человека. Договорились с Игорем Носовым не делать какого-то секрета из ситуации. Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей", — цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Носов около трех недель трудился в Москве, где и заразился COVID-19.

Игорь Носов родился в Казани, служил в МВД РТ, работал Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества, особых экономических зонах "Алабуга" и "Иннополис".