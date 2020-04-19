На пожаре в Казани эвакуировали двух пожилых женщин.

По данным МЧС РТ, сообщение о возгорании по улице Поперечно-Беломорская поступило в 19.10 18 апреля.

В квартирах дома находились две пожилые женщины, их эвакуировали

Пожар произошёл в бане, пристроенной к частному дому №5, в котором проживает две семьи. Из квартир пожарные вывели двух пожилых женщин, одна из которых - неходячий инвалид, её вынесли на улицу. Женщин осмотрели медики, они не пострадали. По информации МЧС, у них наблюдалась лёгкая паника и повышенное давление.

В 20.04 было ликвидировано открытое горение, площадь пожара уточняется. Причину возгорания установят дознаватели.