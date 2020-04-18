Пик заболеваемости коронавирусом в Татарстане пока не пройден, поэтому ограничительные меры пока не будут ослаблены.

Такое заявление сделал глава республики Рустам Минниханов во время совещания в Доме правительства РТ.

«От Москвы волна уходит в другие регионы. Поэтому, к сожалению, мы пока не можем ослабить наши ограничительные меры. Я официально обращаюсь к жителям Татарстана - это все делается во благо вашего здоровья и здоровья ваших близких. Каждый инфицированный является угрозой для других людей», - пояснил свою позицию Минниханов.

Президент отметил, что система здравоохранения Татарстана готова к новой угрозе, сообщает ИА "Татар-информ".

«Специалисты подтвердят, что мы еще далеки от пика. Есть и математические модели, и разные исследования. Но чем строже мы подойдем к себе, тем меньше будет у нас потерь», - сказал Рустам Минниханов.