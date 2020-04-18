В Татарстане за последние 10 дней темп прироста новых случаев коронавируса не превышал 15%. Из 67 завозных случаев 37 связаны с зарубежными поездками, 30 — из других субъектов РФ, сообщила на совещании в кабмине глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«В марте все зарегистрированные случаи были завозные. А с первых чисел апреля ситуация поменялась. Теперь завозными остаются лишь 35% случаев. Остальные приходятся на контактный путь передачи среди близкого окружения», — сказала она.

По словам Патяшиной, с симптомами ОРВИ болезнь протекает у 46% заразившихся татарстанцев, 39% — не имеют никаких клинических проявлений. Доля бессимптомных форм ежедневно увеличивается, и за последние дни составила более 70%. С пневмонией протекают 15% случаев.