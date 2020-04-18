Компания «Татнефть» презентовала пилотный экземпляр бокса для транспортировки больных коронавирусом главе Татарстана. Пилотный экземпляр бокса на этой неделе был презентован президенту Татарстана. Бокс предназначен для того, чтобы обеспечить изоляцию зараженного пациента и безопасно транспортировать его в медицинское учреждение, — заявили в компании.

По мнению разработчиков, на сегодняшний день в таких боксах нуждаются все медучреждения республики.

Мы подсчитали, в республике свыше 280 бригад, которые выезжают на вызовы, и все их надо оснастить. Поэтому была поставлена задача достаточно быстро разработать конструкцию такого бокса и приступить к производству, — отметил директор научно-технического центра «Автоматизация, измерения, инжиниринг».

Все боксы изготавливают из искусственного материала полихлорвинила. Ранее его использовали на фабрике для производства рюкзаков. Материал обеспечивает полную изоляцию.