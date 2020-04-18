Система здравоохранения Татарстана полностью готова к борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.

В медучреждениях развернуто достаточное количество инфекционных коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что накануне Президент России провел очередную видеоконференцию, где рассматривались вопросы борьбы с коронавирусом на региональном уровне, готовность медицинских учреждений. «Понятно, что ситуация непростая. Приняты достаточно серьёзные меры. Могу сказать, что наша система здравоохранения полностью готова к новой угрозе», - заверил Президент РТ.

Рустам Минниханов сообщил, что необходимая работа организована на уровне крупных предприятий, городов и районов. Особенно большая нагрузка приходится на правоохранительную систему. Активно работают волонтёрские пункты, помогающие пожилым и одиноким гражданам с доставкой продуктов, оплатой коммунальных услуг и пр.

«Пика заболевания мы еще не достигли. Об этом сказал и Президент России. От Москвы волна уходит в другие регионы. Поэтому, к сожалению, мы пока не можем ослабить наши ограничительные меры. Я официально обращаюсь к жителям Татарстана – это всё делается во благо вашего здоровья и здоровья ваших близких, - заявил Рустам Минниханов. - Прошу всех татарстанцев отнестись с пониманием. Меры, принимаемые в республике, нацелены на минимизацию рисков распространения коронавируса. Чем строже мы будем к себе – тем меньше будет у нас потерь».