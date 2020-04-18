Верховный суд Татарстана вновь признал виновным 48-летнего мужчину в убийстве с особой жестокостью девятимесячной девочки. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 5 августа прошлого года на улице Нурихана Фаттаха в Казани. Мужчина распивал алкоголь в квартире у сожительницы. В этот момент у них гостили три маленьких ребенка ее подруги. Когда женщина уснула, злоумышленник попробовал накормить 9-месячную девочку смесью из бутылочки, но малышка стала капризничать. Из-за этого мужчина избил ее и с силой бросил на диван. Все это происходило на глазах 7-летнего брата девочки. Ребенок от травм скончалась на месте.

Сторона защиты попыталась обжаловать приговор, однако коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.