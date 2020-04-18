Кировчан после заграницы на карантин будут отправлять в Казань.



Им необходимо будет заполнить специальную форму на сайте правительства, после чего им будут сообщать, как их доставят в Казань на двухнедельную изоляцию. Об этом было заявлено накануне на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом.



Первая группа кировчан уже отправлена в Татарстан. По данным портала bnkirov.ru, это люди, которые накануне вернулись из Бангкока. Их разместили в санатории «Ливадия».