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Новости мира, России и Татарстана: что вы могли пропустить, пока все говорят о коронавирусе

Cегодня, 17:49 149 1
Яна Крутовских
Чернобыльский пожар, станция на Луне и тигрица Луна

Люди устали от негатива, связанного с новостями о коронавирусе.

Редакция ProKazan.ru собрала новости мира, России и Татарстана за последнюю неделю - все, что осталось без должного внимания общественности.

Новости Мира

Пожар в Чернобыльских лесах. Ветер дует в сторону России.


Спасатели продолжают тушить очаги тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, к ликвидации привлечены 1 тысяча человек и авиация. Накануне Госслужба Украины по ЧС сообщила, что три новых очага тления появилось на месте пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за сильных порывов ветра.

Украинским спасателям в течение 10 дней не удавалось потушить возникший 4 апреля пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Во вторник глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в докладе президенту страны Владимиру Зеленскому сообщил, что пожар ликвидирован, на тушение тления понадобится еще несколько дней.
 
По подозрению в поджогах были задержаны два человека.
 
 

Новый IPhone SE за 40 000 рублей. 

Новый iPhone SE второго поколения будет с экраном диагональю 4,7 дюйма, одной задней камерой на 12 Мп, поддержкой двух сим-карт и возможностью беспроводной зарядки.  Внешне - тот же IPhone, но уже с обновленной начинкой.

Корпус смартфона, в отличие от последних моделей, будет выполнен из алюминия. Вместо Face ID модель будет использовать скан отпечатка пальца Touch ID. Новое поколение iPhone SE будет доступно в черном, белом и красном цветах.

Часть средств от продажи красной модели будет перечислена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Его стоимость будет начинаться от 399 долларов. Оформить предзаказ в России можно будет с 23 апреля по цене от 39 990 рублей. 

 

Создана солнечная батарея с рекордным КПД - 50%

Ученые из американской Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL), изготовили солнечный элемент с шестью переходами, установивший сразу два мировых рекорда, показав КПД в 47,1% при концентрированном освещении и 39,2% при свечении «одного Солнца».

Хотя, может эти батареи и являются крайне эффективными, они очень дорогие при производстве.

 

Новости России

Налоговики предложили способ узнавать доходы росс​иян, который позволит "поставить любые контроли"

Доходы россиян можно будет рассчитать на основании данных о каждом гражданине, которые будут вноситься в специальный регистр. Создание такого регистра сейчас обсуждает Госдума. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников.

По словам Колесникова, сейчас в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Однако, пояснил замруководителя ФНС, доход семьи можно будет рассчитать, используя данные о семейных связях из единого регистра. «<...> можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — отметил Колесников.

В регистр войдут, например, фамилия, имя и отчество человека, его пол, возраст, реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также информация о его семейном положении и родственных связях.

 

"Роскосмос" рассказал, когда начнутся работы п​о созданию станции на Луне.

Создать основу для российской инфраструктуры на спутнике Земли должен космический аппарат «Луна-27», полет которого запланирован на август 2025 года. Пока работы по созданию «Луны-27» находятся на стадии разработки конструкторской документации.

Предполагается, что космический аппарат должен сесть на Луне, пробурить до 2 метров грунта, исследовать на месте замороженные пробы, магнитные аномалии и сейсмическую активность спутника Земли, а также протестировать технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов.

В середине марта стало известно, что на 1 октября 2021 года запланирован полет на Луну космического аппарата «Луна-25». 

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла концепцию по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году созданы элементы полноценной лунной базы.

Исследовать Луну планируют и американцы. 7 апреля Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым именно его страна должна получить право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве. В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.

 

В Праге снесли памятник Ивану Коневу - Россия завела уголовное дело

Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж обосновал снос памятника в Facebook таким образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос».

При этом решение было принято в 2019 году, демонтаж произошел именно сейчас после улаживания всех формальностей.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что памятник маршалу Коневу демонтировали глупые люди, которые ничего не достигли в жизни. Однако реакция России, на взгляд чешского лидера, выглядит неадекватной.

При этом Земан подчеркнул, что уголовное дело, возбужденное российскими следователями против лиц, переместивших монумент, может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Монумент маршалу Коневу был открыт в 1980 году в память об освобождении Праги от нацистов.

Власти Чехии отказались передавать памятник России. Они демонтировали скульптуру советского военачальника 3 апреля. В чешском МИД заявили, что демонтаж памятника не является нарушением договоров с Россией.

Следственный комитет России возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело.

 

Новости Татарстана

Вынесли приговор наркоторговцам, у которых изъяли тигрицу Луну

Верховный суд Татарстана вынес приговор троим мужчинам, которых обвиняли в незаконном производстве наркотических средств.  Об этом сообщает пресс-служба суда.

Наркоторговцев приговорили на серьезные сроки: Джавида Магеррамова - на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф - 270 тысяч рублей, Тимура Шамсутдинова - на 15 лет в колонии строгого режима, штраф - 250 тысяч рублей, Ильдуса Шамсутдинова - на 11 лет в колонии строгого режима, штраф - 200 тысяч рублей.

Напомним, в 2019 году правоохранительные органы автограда установили, что в Челнах некая группировка продает наркотическое средство мефедрон через интернет-магазин. Вскоре выяснилось, что злоумышленники организовали  лабораторию по синтезированию вещества в подсобном помещении благотворительного фонда. Во время задержания у мужчин изъяли тигрицу Луну, которая чуть позже скончалась. 

 

С 15 апреля на маткапитал не нужно подавать заявление

В Татарстане с 15 апреля можно получать сертификаты на мaтеринский капитал без подачи заявления, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на нaчальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гюльсину Сaбирову.

По ее словам, теперь спeциалисты смогут сами определять право граждан на получение сeртификатов, по сведениям Единого государственного реестра ЗAГСа. Это возможно при наличии всех свeдений для выдачи сертификата в органах Пенсионного фонда. Неполный пакет документов можно будет дополнить.

Уведомления об установлении права грaжданина на получение маткапитала, а также сам электронный сертификат будет приходить в личный кабинет на пoртале госуслуг.

 

У всех в ПФО годовая инфляция увеличилась, а у Татарстана нет

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте увеличилась с предыдущего месяца на 0,4 п. п., до 2,5%. К подобному подтолкнули ослабление рубля, повышенный спрос на продукты и товары первой необходимости, который случился из-за пандемии коронавируса.

«В первую очередь стали дорожать продукты питания. Курсовые колебания также подтолкнули вверх инфляцию непродовольственных товаров. В то же время снижение спроса на отдельные услуги, с одной стороны, и рост издержек операторов связи, с другой, обусловили неизменность инфляции на рынке услуг», — пояснили в управлении Центрального банка РФ.

Так, годовая продовольственная инфляция в ПФО в марте ускорилась до 2,1% после 1,4% в феврале. Годовая непродовольственная инфляция — до 2,6% после 2,3% в предыдущем месяце. Инфляция в сфере услуг в ПФО в марте не изменилась, составив 2,9%.

Отмечается, что ускорение годовой инфляции в марте наблюдалось во всех регионах ПФО, кроме Татарстана. В республике она замедлилась благодаря действиям региональных органов власти по контролю за ситуацией на продовольственных рынках региона, пояснили в управлении. В частности, в РТ создали штаб, который каждый день контролирует наличие продуктов первой необходимости в магазинах. Также с ретейлерами и сельхозпроизводителями республики договорились о сохранении торговых наценок и цен на прежнем уровне.

«В результате годовой рост цен на продукты увеличился лишь на 0,1 процентных пункта, до 1,6 процента, на непродовольственные товары — не изменился (2,2 процента), а на услуги — снизился на 0,3 процентных пункта, до 2,9 процента», — резюмировали в управлении.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/465330?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

 

Тэги: Топы и рейтинги, Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
17 апреля 2020
18:35
Так они давали взятку фифе?

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08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют